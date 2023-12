Llega la hora de la verdad en la Champions League. Con la fase de grupos ya concluida, es el momento de las eliminatorias. El momento en el que no se puede fallar. Llega el momento en el que tan solo quedan los mejores de Europa. En el que los 16 mejores del Viejo Continente se medirán en partidos a ida y vuelta para conquistar el título más preciado de Europa a nivel de clubes.

Porque el momento es ahora. Porque son 16 los que quedan. Porque será uno de estos clubes, de los que estarán en los dos bombos del sorteo que se celebrará en Nyon, quien levante la 'Orejona'. Quien se alce con la Champions League.

Hay ausencias, notables ausencias. Equipos que no están, como el Sevilla y como el Manchester United. Y hay países que se ven en una situación en la que hace tiempo que no se veían. Porque Inglaterra, dominante en Europa hace no demasiado, tiene tan solo dos clubes en el bombo.

España, por su parte, cuenta con cuatro. Y todos en el bombo 1. Todos, cabezas de serie. Porque Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad han cumplido. Los vascos, de hecho, han ido un paso más allá, relegando al Inter de Milán, finalista el pasado curso, a la segunda plaza de su grupo.

Los cuatro españoles, en el bombo 1

Los bombos quedan, por tanto, de la siguiente manera y con los siguientes equipos.

Bombo 1

Real Madrid

Real Sociedad

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Manchester City

Bayern de Múnich

Arsenal

Borussia Dortmund

Bombo 2

PSG

RB Leipzig

Inter de Milán

Lazio

Oporto

Copenhague

Nápoles

Sí, el gran coco para los españoles tiene nombre: el del PSG. Los franceses son el gran rival a batir para los cuatro equipos de LaLiga, con otros cocos como Inter de Milán, Nápoles y RB Leipzig.

Las dos reglas del sorteo

El sorteo, eso sí, tiene un par de condicionantes. Tras extraer primero la bola del bombo 1, cuyos equipos jugarán el partido de vuelta en casa, luego se hará lo propio con los del bombo 2. Los goles marcados fuera no valen doble.

Las reglas son las siguientes: en primer lugar, no podrán jugar equipos que hayan coincidido en la fase de grupos; en segundo término, no podrán enfrentarse clubes del mismo país.

Así que no. No habrá en octavos un Clásico. Tampoco habrá duelos entre Real Sociedad e Inter, o entre Atlético y Lazio. O entre el Real Madrid y el Nápoles. El Barça, por su parte, tampoco podrá jugar frente al Oporto.

¿Cuándo se juegan los octavos?

Las fechas fijadas para los enfrenamientos de octavos de final se distribuyen en cuatro semanas. En primer lugar, los partidos de ida se disputarán el 13 al 14 de febrero y el 20 y el 21 de febrero de 2024.

En cuanto a los encuentros de vuelta, se jugarán el 5 y el 6 de marzo, y el 12 y el 13 del mismo mes.

Cuándo y dónde ver el sorteo de octavos

El sorteo de octavos de final de la Champions League, que se celebrará en la ciudad suiza de Nyom, se celebrará el 18 de diciembre a las 12:00 horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias.

Podrás seguirlo en directo en la web de laSexta, al igual que en el canal de Movistar Liga de Campeones y en la página ofial de la UEFA.