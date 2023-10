60 goles en 64 partidos. Esos son los números de Erling Haaland desde que llegara al Manchester City. Unas cigras de escándalo que recuerdan al mejor Leo Messi y al mejor Cristiano Ronaldo.

El Manchester City se está aprovechando de la capacidad goleadora del noruego. En su primer año llegó la Champions League. La primera para él y también para el club, que llevaba años persiguiéndola.

En una entrevista a 'The Telegraph' ha repasado su primera temporada en Mánchester: "Los medios noruegos cuando no marco titulan: '¡Sin goles!'. Es algo bueno. No me quejo en absoluto, porque también firmé por el Manchester City para marcar goles".

Los récords que ya ha roto... y los que están por llegar: "Cuánto dura mi contrato? ¿Tres años y 10 meses? Aún hay tiempo para hacerlo, ¿no? Es algo en lo que no puedes pensar. Tienes que pensar en el próximo partido, en la temporada, y luego estas cosas vienen al cabo de un tiempo. Pero si todavía voy a estar 15 años más en Inglaterra, ¿por qué no? Ya veremos".

Al delantero todavía le quedan cuatro temporadas de contrato en el City. Si las cumplirá o no, sólo lo sabe él. Aquella famosa cláusula de salida se podría poner encima de la mesa ya este verano.

"En los partidos, normalmente la gente me critica por no tocar el balón. Puedo dejarme caer y tocar el balón un par de veces, pero estoy como dando vueltas, de pie, haciendo movimientos en mi propio mundo y no... es difícil de explicar", ha sentenciado Haaland.