El escándalo de la Real Federación Española de Fútbol que salpica a su expresidente Luis Rubiales y a la que fuera su cúpula en la investigación de los contratos para el traslado y la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí ha impacto de lleno este viernes en la Selección Española. En una rueda de prensa previa al partido que medirá esta noche a nuestro país y a Colombia en un duelo amistoso antes de la Eurocopa Luis de la Fuente, se ha hecho eco de las novedades del caso.

El seleccionador ha afirmado ante los periodistas que toda esta situación, que se agravó el jueves con el registro de varios domicilios y las detenciones de hasta cinco exdirectivos de la RFEF -entre los que no se incluye a Rubiales, quien se encuentra en estos momentos en República Dominicana-, no va a afectar a la concentración de los jugadores y que su intención es permanecer ajenos al escándalo. No obstante, sí se ha mostrado a favor de que se investigue todo y se depuren las responsabilidades necesarias.

"No va a influir, porque tenemos una grandísima responsabilidad de cara al desarrollo de nuestro trabajo, pero sí he de decir que no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades, si las hubiera. Nosotros nos centraremos en lo nuestro, que es el fútbol". Con estas palabras, De la Fuente ha intentado separar la polémica de la plantilla, en aras de proteger la dinámica y la actitud del equipo del caso.