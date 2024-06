El juez instructor del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como investigados este miércoles a los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los pagos que realizaron al número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira a cambio de un trato de favor en la Federación. Así lo recoge una providencia enviada por el juez a la que ha tenido acceso laSexta.

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona también ha citado como investigados al hijo del ex dirigente arbitral y a los ex directivos azulgranas Albert Soler y Óscar Grau. Todavía no ha dado las fechas para las testificales, pero el juez busca escuchar a los investigados por el pago de 7,5 millones de euros del FC Barcelona a las empresas de los Enríquez Negreira durante los años 2001 y 2018.

La decisión se toma después de que la Audiencia Provincial de Barcelona haya descartado la existencia de un delito de blanqueo de capitales y haya rechazado la apertura de un sumario separado para investigar el caso penalmente. La Sección 21 admitió los recursos presentados por el FC Barcelona, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez.

También se trata de uno de los primeros pasos que ha dado el juez del caso Negreira después de que la Audiencia de Barcelona acordara en mayo pasado exculpar al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, porque los pagos que hizo en su primera etapa al frente del club -entre 2008 y 2010- están prescritos, y revocar la imputación al Barça del delito de cohecho.

Hasta el momento, el único de los investigados que ha comparecido en la causa ha sido Negreira, que el pasado 19 de marzo se limitó a comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar.