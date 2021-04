La Superliga sigue dejando reacciones a su paso. La competición, firmada por doce equipos de los cuales tan solo Real Madrid y Barça no han emitido comunicado diciendo que se van, ha despertado el interés de un Flavio Briatore, exjefe de Fernando Alonso, que ha criticado la idea olvidando que él quiso hacer lo propio en 1997 y que en la F1, en 2010, lideró la rebelión para irse junto a, por ejemplo, Ferrari, Toyota, Red Bull y Toro Rosso.

"La Superliga es la negación de los principios en lo que se basa el deporte. Y en particular el fútbol", afirma Briatore.

El italiano va más allá: "El éxito está asegurado, no hay relación entre el esfuerzo y el triunfo. No importa si pierdes, porque siempre te quedas donde estás y no hay meritocracia. Se premia al más fuerte y es la muerte del verdadero deporte".

"Esta Liga fue creada por intereses puramente económicos, para permitir que algunos equipos arreglen sus presupuestos, que son desastrosos", argumenta.

Lo cierto es que Flavio Briatore estuvo en su día, en 2009, cerca de montar algo parecido en la Fórmula 1 con Stefano Domenicali y con Ferrari.

En su idea, una que apoyaron Toyota, Red Bull y Toro Rosso, al igual claro está que Renault, quisieron abandonar la F1 y crear otra competición con los límites presupuestarios de la FIA de cara a 2010.

No solo eso, sino que en 1997 hubo varias reuniones en Londres, con Briatore vinculado en cuanto a la perspectiva alemana, para tratar ya desde ahí crear la ahora llamada Superliga.

Te puede interesar

La comida entre Joan Laporta y Javier Tebas que tumbó la Superliga, según 'New York Times'

El posible pacto PSG - UEFA que Josep Pedrerol desvela en 'El Chiringuito': Amenazar con que el Real Madrid quede fuera de Champions y así Mbappé..."

Paratici (Juventus): "La Superliga era una ocasión única para ayudar al fútbol"