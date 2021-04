La Superliga sigue en 'stand by'. Tras el anuncio de la creación de la competición y el supuesto adiós de prácticamente todos los clubes, que aún no han pagado la penalización por macharse, 'New York Times' desvela una comida entre Joan Laporta, presidente del Barça, y Javier Tebas, máximo dirigente de LaLiga, que pudo ser la que terminara con la esperanza de este torneo entre los grandes equipos del Viejo Continente.

Todo porque, según cuenta dicho medio, el azulgrana le desveló a Tebas ya no solo la idea de la Superliga, sino que había ya varios equipos que o bien habían firmado entrar en la competición o bien estaban a punto de hacerlo. Todo, tres días antes de la confirmación del torneo en una comida en la que, a priori, tan solo iban a darse la mano tras la elección de Laporta como presidente del Barça.

Y es que, a pesar de todo lo que se había hablado en el pasado acerca de este torneo, en esta ocasión todo parecía ser diferente. Según cuenta este medio, Laporta le dijo a Tebas que el Barça estaba muy cerca de firmar un acuerdo con otros once clubes más para crear la Superliga.

Estaba todo a punto de firmarse, algo que finalmente pasó. Como también pasó que Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, amenazó a todos los firmantes con sanciones varias si no reculaban. Todo porque, según dice 'New York Times', Tebas se habría puesto en contacto con él y con otros dirigentes de grandes Ligas para parar el proyecto.

A día de hoy, tan solo Barça y Real Madrid siguen sin anunciar que dejan el proyecto de la Superliga, al que no se adhirieron clubes como Bayern de Múnich, PSG, Oporto, Benfica y Ajax.

Ceferin, tras la llamada de Tebas, llamó a Agnelli, de la Juventus. Como no le cogía el teléfono se puso en contacto con su mujer, al tener una gran relación ambos pues Ceferin es padrino del hijo del 'bianconeri'.

En ese sentido, Agnelli, le dijo que todo era mentira, y lo que pidió entonces el mandamás de la UEFA es un comunicado de manera conjunta negándolo todo. No sucedió.

Ceferin entendió lo que estaba pasando y, viendo lo que se venía encima, empezó a trabajar para tener todo listo en cuanto se anunciase la creación de la Superliga.

