Ferguson reaparece tres meses después de su hemorragia cerebral y manda un mensaje a los aficionados

"Hola. Solo un mensaje rápido, en primer lugar, para agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra. Sin esas personas, que me brindaron un gran cuidado, hoy no estaría sentado aquí. Así que gracias de mi parte y de mi familia, muchas gracias", señaló Ferguson en un vídeo colgado en la web del United.

El extécnico, de 76 años y que abandonó el banquillo de los 'diablos rojos' en 2013, dijo que todos esos cuidados le hicieron sentir "muy humilde", al igual que los mensajes de apoyo que le han llegado desde "todo el mundo". "Todos esos buenos deseos resuenan muy, muy fuerte conmigo. Así que gracias por el apoyo que me habéis dado. Por último, estaré de vuelta a lo largo de la temporada para ver al equipo. Mientras tanto, le deseo lo mejor a Jose (Mourinho) y a los jugadores. Muchas gracias", finalizó.

Ferguson, el entrenador más laureado en la historia del United, conquistó dos títulos de la Liga de Campeones y 13 en la Premier League inglesa. Además, en 2010 fue distinguido como 'Mejor Entrenador de la Historia del Fútbol' por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e