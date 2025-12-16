Ferreras, sobre los pagos del Barça a Negreira: "Le pagaban por vídeos de un Mundial que aún no existía, es un fenómeno paranormal"

Entre los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente de los árbitros había uno de 60.000 euros en el año 2005 por unos supuestos "packs de regalo de aloe vera" y otro del 2010 por la "selección y digitalización de jugadas del Mundial de fútbol de Sudáfrica", que aún no se había disputado.

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, declaró el pasado 12 de diciembre por los pagos que el club realizó a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante su primer mandato (2003-2010). El dirigente azulgrana se excusó en que que, según su relato, en el Barça "un presidente no entra en estos detalles de a quién se le paga".

Entre esos pagos, había uno de 60.000 euros en el año 2005 por unos supuestos "packs de regalo de aloe vera" y otro del 2010 por la "selección y digitalización de jugadas del Mundial de fútbol de Sudáfrica", por la que el Barcelona pagó al número dos del arbitraje español 139.000 euros.

Pero lo más inverosímil de ese segundo caso es que el Barça pagó por los vídeos de ese torneo, en el que España se proclamó campeona del mundo por primera vez, antes de que se celebrase. Antonio García Ferreras ha ironizado sobre ello este martes en Al Rojo Vivo: "El Barça pagaba a Negreira por vídeos de un Mundial que no se había celebrado, es un fenómeno paranormal".

"La RFEF no hace nada"

El director de Al Rojo Vivo también ha denunciado la inacción de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de su presidente, Rafael Louzán, que ha incumplido flagrantemente su compromiso de depurar responsabilidades en el órgano rector del fútbol español: "La Federación, con Louzán al frente, no está haciendo nada, sin regeneración del arbitraje ni del fútbol español".

"Muchos de los hombres vinculados a Negreira siguen en el arbitraje español", ha añadido Ferreras. "El vicepresidente de los árbitros cobrando y el presidente de la Federación con postureo, canapés y festejos, esta es la realidad del fútbol español", ha lamentado el director y presentador de Al Rojo Vivo para concluir.

