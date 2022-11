Países Bajos regresa a un Mundial tras perderse la edición de 2018 en Rusia. Tras ser finalistas en 2010, cuando en Sudáfrica perdieron el título ante España, los neerlandeses quieren un dulce retorno en una competición en la que pueden ser uno de los tapados. Con Louis van Gaal al frente, el combinado 'Oranje' está listo.

No fue eso sí el caso de los futbolistas descartados de la convocatoria para Qatar 2022. El preparador, ex de equipos como Ajax, Barça y Manchester United, quiso comunicar personalmente, o por vía telemática, su decisión para la lista y se encontró con futbolistas que no estaban precisamente listos para atender a su seleccionador.

"He visto jugadores desnudos, o porque todavía estaban en la cama o porque se acababan de levantar", afirmó Van Gaal.

No quiso eso sí entrar en mucho más detalle: "Sí, es mejor obviar el tema de a qué jugadores he visto desnudos".

Aunque dejó una pista: "Tuve en cuenta el hecho de que tenemos jugadores que juegan en Inglaterra..."

Fue un gran detalle de Van Gaal el querer dirigirse a los jugadores descartados: "No es fácil dejar fuera a estos futbolistas".

En la lista de Países Bajos tenemos jugadores conocidos por la afición española, como Frenkie de Jong, Memphis Depay y Luuk de Jong, y otros como Van Dijk, De Ligt, Nathan Aké y el exbarcelonista Xavi Simons.