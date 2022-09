El FC Barcelona realizó una gesta histórica en 2017 cuando venció 6-1 al París Saint-Germain remontando el 4-0 de la ida. Sin embargo, el partido siempre ha sido recordado también por el arbitraje del turco Deniz Aytekin. El siguiente partido de los franceses tras esa dolorosa derrota fue ante el Lorient, en un encuentro pitado por Tony Chapron.

El árbitro francés desveló una curiosa historia de ese encuentro en declaraciones a Canal + Francia. Tras finalizar el partido, Unai Emery (entrenador del PSG por aquel entonces) se dirigió al vestuario para hablar con él y preguntarle por el arbitraje del partido contra los culés: "Pensé que había venido a impugnar una decisión que había tomado, pero en absoluto. Me dijo: 'Señor Chapron, tengo una pregunta que hacerle sobre el partido del Barcelona. ¿Puede explicarme las decisiones del árbitro?'".

Y Chapron decidió mentir al español y proteger a Aytekin: "Cuando se es árbitro, hay que permanecer unidos. Le mentí a Unai Emery, le dije que no había visto el partido. No quise admitirle, aunque lo pensara, que el equipo arbitral se equivocó aquella noche. Seguramente es lo que le habría gustado escuchar, pero no era el momento. Hoy, cinco años después, puedo decirlo y quizás, una vez retirado, es más fácil decir que somos humanos y también nos equivocamos".

El análisis de aquel partido

Chapron es ahora colaborador de la cadena francesa y analizó aquel encuentro disputado en el Camp Nou. Para el exárbitro, el primer problema fue la designación arbitral: "Para la UEFA, el resultado de la ida significaba que la vuelta sería cómoda de arbitrar, un 'test' sin riesgo alguno". Esto se refiere a la elección de Aytekin, sin apenas experiencia de primer nivel, y del árbitro adicional, Benjamin Brand, que apenas había arbitrado en Champions League.

"Él (Brand) no tendría que haber estado ahí. Entró en pánico. En el 1-0, lo primero que hizo fue mirar al asistente para comprobar si tenía que dar el gol o no. Fue el que dio la vuelta al partido", explicó el francés. En el penalti que supuso el 3-0, Aytekin indicó a Neymar que se levantara pero Brand convenció al turco de señalar la pena máxima. "Fue un auténtico desastre. El PSG perdió por este error en el que un árbitro no supo mantener la compostura", añadió.

Chapron también afirmó que Aytekin cometió varios errores más como no señalar el penalti sobre Di María o sí pitar el de Luis Suárez en el 5-1. Aunque matiza las decisiones del turco: "Aytekin se vio lastrado por la actuación de sus asistentes. Estaba sobrepasado por la situación. Si el Barcelona no hubiera pasado, la actuación arbitral hubiera quedado en el olvido".