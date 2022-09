Mal momento para perder un partido para España. Mal momento porque ahora se jugarán el todo por el todo en la UEFA Nations League en el último encuentro, y mal momento, sobre todo, porque la imagen de cara al Mundial de Catar ha sido pobre. Muy pobre. Porque los de Luis Enrique no solo han perdido ante Suiza, sino que su fútbol ha sido bastante escaso.

Tanto que en la primera parte ni tiraron a puerta. Cero disparos en 45 minutos, con un trío de ataque formado por Ferran Torres, Sarabia y Asensio (ninguno es titular en sus respectivos clubes), que no encontraron resquicio en una selección helvética con una línea de atrás adelantada.

Con una presión arriba que no dejaba pensar a un mediocampo, con Busquets, Pedri y Gavi, que estuvo más bien espeso. En defensa, el balón parado suizo fue suficiente para noquear a España.

El balón parado, un problema

El peligro se dejaba sentir en cada falta y cada saque de esquina, y precisamente desde este ultimo lugar llegó el primer tanto de Suiza. Akanji se elevó, y poco pudo hacer Unai Simón para evitar que el cuero acabase en las mallas.

Lo peor, que España no reaccionaba. Que no daba sensación de poder reaccionar. Que no encontraba la forma de llegar a Sommer. Lo dicho anteriormente, cero tiros a puerta a pesar de que la posesión era para los de Luis Enrique.

Conexión Asensio - Jordi Alba, pero...

La profundidad, no. La intencionalidad, tampoco. Así, a vestuarios. Y así, afortunadamente, no se salió al verde de nuevo. Se notaba más mordiente. Más colmillo. Más intensidad. Asensio se marcó un jugadón tremendo aguantando la entrada inicial en mediocampo para poner la bola a Jordi Alba. El lateral zurdo, que tampoco es que juegue mucho con el Barça, anotó un tremendo golazo.

De poco sirvió, porque Embolo volvió a demostrar la fragilidad a balón parado de España. Akanji amplió un saque de esquina, y el delantero batió a Unai Simón a los pocos minutos de la igualada de la Selección.

Mejor con un '9'

La esperanza llegó desde el banquillo. Ferran Torres, inexistente, Sarabia, lo mismo, y Asensio, vital en el gol pero poco más, salieron para que entrasen Yeremy, Nico Williams y Borja Iglesias. Se notó la presencia del '9'. De un '9'. España se puso en modo ataque, y Marcos Llorente, también suplente, ayudó a dicho propósito.

No fue posible lograr la igualada, pero España por fin dio cierta sensación de peligro a Sommer con 'El Panda' por el centro y con Williams entrando por derecha e izquierda. Llorente y Carlos Soler probaron al portero suizo, pero al final de los 90 minutos todo terminó en 1-2.

Ahora, a Portugal a ganar para ser primero de grupo en la UEFA Nations League... y también para ir con más confianza de cara a un Mundial para el que apenas quedan un par de meses.