¿Se excedió el árbitro o fue el error del siglo de Camavinga? Una roja al francés dinamita la heroicidad del Madrid

El centrocampista recibió la segunda amarilla en el minuto 86 por retener el balón tras cometer una falta sobre Kane en campo rival.

Qué cerca estuvo el Real Madrid de completar una nueva gesta en la Champions League, pero un error de prebenjamín de Eduardo Camavinga (o un acelerón del árbitro, según cómo se vea) echó por tierra todo el trabajo de los blancos en 85 minutos de auténtica supervivencia en el Allianz.

El encuentro comenzó muy de cara para los de Arbeloa. Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Güler aprovechó un grosero fallo de Neuer para mandar el balón a guardar.

Apenas cinco minutos después, en un córner botado por Kimmich, Pavlovic cabeceó en el área pequeña un balón que siempre debería ser de Lunin.

El Madrid no bajó los brazos y Arda de nuevo, esta vez desde una falta frente a la media luna, quitó las telarañas a la portería del meta alemán.

En el 38' Kane puso las tablas en el marcador y Mbappé, tras una gran asistencia de Vinicius, puso a los merengues por delante antes del paso por vestuarios.

Ya en el segundo acto, con los visitantes aguantando y los locales volcados en ataque, llegó el fallo que marcó la eliminatoria.

Camavinga, que había recibido la amarilla minutos antes por agarrar a Musiala, vio la segunda por retener el esférico tras cometer una falta sobre Kane en campo rival.

Con 10, los blancos se vinieron abajo y primer Luis Díaz y después Michael Olise sentenciaron la eliminatoria. Temporada vista para sentencia para los de Arbeloa.