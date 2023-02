El nuevo fichaje del Leeds United, Mckennie, se ha convertido en las últimas horas en protagonista, y no por la magnitud de su traspaso, sino por tener presente a Cristiano Ronaldo en su presentación.

Detrás de las cámaras, el futbolista americano confesó entre bromas: "Una historia con Ronaldo, él estaba recibiendo un masaje y yo estaba caminando y dije: "¡Dios mío, tus pies se ven terribles!" y me dijo "amigo, estos pies valen mil millones de euros". Yo respondí 'tienes razón, respeto'"

“He said: my friend, these feet are worth 1 billion euros”

This Weston McKennie story about Cristiano Ronaldo is amazing 😂

