Lamine Yamal es la gran sensación del fútbol español. Habiéndose convertido en el goleador más joven de la historia de la selección española, el extremo ha estado cuajando un grandes actuaciones con el Barça y con el propio equipo nacional en el último parón.

Ha sido tal su influencia en el fútbol que muchos aficionados al deporte rey y a los videojuegos esperaban ver a Lamine en el nuevo juego 'EA SPORTS FC 24', conocido hasta este año como el famoso 'FIFA' que ha dejado de llamarse así por la ruptura del acuerdo entre el organismo y la productora de videojuegos 'EA SPORTS'.

Sin embargo, no se podrá ver al jugador del Barça en el juego debido a que no es mayor de 17 años. El 'EA SPORTS FC 24' tiene como regla no incluir a jugadores menores a esa edad, y Lamine tiene 16 años recién cumplidos.

En el club blaugrana ya hubo un caso así con la precipitada irrupción de Ansu Fati que no pudo ser incluido en la versión del juego de 2020 debido a que aún tenía 16 años.