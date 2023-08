El boxeador británico entre 2015 y 2017 realizó cuatro defensas exitosas del cinturón antes de ascender a la división de peso medio. Se retiró con un récord de 36 victorias, de las cuales 14 fueron por KO, y sólo sufrió 2 derrotas.

Siempre fue un gran seguidor del Manchester City. De hecho, el 29 de agosto de 2015 mostró su cinturón al Etihad Stadium antes de un partido contra el Watford.

Dos años después su racha creció a 32-0, y en la conferencia de prensa previa al combate contra Petr Petrov en febrero de 2017, el Manchester City tuvo el detalle de regalarle una camiseta serigrafiada especial. El boxeador británico acudió al pesaje con ella puesta.

[🚨] The man who jumped on Erling Haaland today is a twice Boxing lightweight champion named Terry Flanagan, also a #ManCity fan. pic.twitter.com/Fy8bzmYuLL