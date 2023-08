Leo Messi lo vuelto hacer. Continúa arrasando en Estados Unidos, y el Inter de Miami ya está en octavos de final de la Leagues Cup. Con un doblete, el argentino fue fundamental en la victoria ante Orlando City (3-1).

El entrenador rival, Óscar Pareja, no quedó muy contento y en la sala de prensa, mostró su enfado, con un brutal ataque a Messi: "El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados". "La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo...esto no sucedió hoy", añadió.

Estas palabras del técnico colombiano vienen referidas a un penalti señalado al Inter de Miami, que significó el 2-1 para el conjunto de Messi: "Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso", comentó.

No solo criticó la actuación arbitral en dicha jugada, también pidió la expulsión del exjugador del Barça y PSG: "Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual". "Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", destacó Pareja.

Y aunque reconoció que con Messi y las nuevas incorporaciones como Sergio Busquets y el debutante Jordi Alba han progresado, incidió en su lamento: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado".

En cualquier caso, la llegada de Leo al Inter de Miami continúa revolucionando a todo Estados Unidos, y el siete veces ganador del Balón de Oro ya es el pichichi de la Leagues Cup con 5 tantos