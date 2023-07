Este domingo el Inter Miami hizo oficial que Sergio Busquets será nuevo jugador del club estadounidense. De esta forma, compartirá equipo junto su excompañero durante años y amigo Leo Messi.

La MLS está de enhorabuena al contar con ambas estrellas dentro de su competición, y quisieron hacerse eco de la incorporación de 'El pulpo de Badía' anunciándolo en su cuenta de 'Twitter'.

Publicaron una imagen de todo su palmarés y un mensaje de "él todo lo gana". Sin embargo, la foto del futbolista que marcaba el centro de atención besando la Copa del Mundo no era Busquets, sino Álvaro Arbeloa.

Miles de visualizaciones y respuestas tuvo el 'tweet' en apenas minutos, por lo que la cuenta de la MLS hizo una segunda publicación instantes después justificando su fallo: "¿Por qué Arbeloa y Busquets se parecen tanto? el administrador necesita lentes nuevas…".

All he does is win. 🥇 pic.twitter.com/clx6nnznbc