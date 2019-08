José Luis Sánchez ha explicado en 'Jugones' que el vestuario del Real Madrid le abriría las puertas de par en par a Neymar para que llegase al conjunto de Concha Espina. Consideran que es el mejor fichaje posible que pueden hacer y entenderían que fuera el jugar mejor pagado de la plantilla.

Por su parte, Zinedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido frente al Valladolid y no ha podido evitar que le pregunten acerca del posible fichaje de Neymar. "Hasta el 2 puede pasar de todo y yo quiero que no se hagan más estas preguntas. Lo que me preocupa es el partido del Valladolid", afirmó el técnico francés.

Pero la operación no va a ser fácil, porque para salir traspasado del París Saint-Germain, Neymar exigirá al equipo que quiera contratarle que se le mantenga su sueldo astronómico, ya sea el Real Madrid o el FC Barcelona. El montante total de la operación podría superar los 300 millones de euros. Te lo contamos en este vídeo.