El caso Neymar ha dado un giro inesperado después de que Leonardo, Director Deportivo del PSG, haya confirmado que están negociando su salida. Ahora, falta definir cuál será el destino, Barcelona o Real Madrid, porque seguir en París ya no es una opción.

Así lo adelantaba Thomas Tuchel: "Neymar no ha acabado el entrenamiento y no va a jugar mañana". Neymar se quiere ir del PSG. En París, ni siquiera lo esconden y ya le abren la puerta. Lo hacía saber Leonardo Araújo, director deportivo del PSG: "Las negociaciones para la salida de Neymar están más avanzadas".

El brasileño de momento, entrena con sus compañeros, aunque Tuchel recalca: "No ha podido entrenar una semana entera con el grupo y por tanto no puede jugar mañana".

Leonardo y Tuchel podrían estar barajando varias alternativas para él, pero cuando se le pregunta por el futuro de Neymar en la sala de prensa, no quiere mojarse.

"No, no es mi trabajo, mi trabajo es entrenar", asegura. Sabe que no contará esta temporada con Neymar, por eso se deshace en halagos al que será el nuevo líder del equipo.

"Mbappe, va a coger responsabilidad y está preparado para ello. Es muy maduro y él quiere", afirma.