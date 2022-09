Kheira Hamraoui, jugadora del PSG, ha hablado tras la agresión sufrida el 4 de noviembre por la cual Diallo, su excompañera, ha entrado en prisión preventiva. La exfutbolista del Barça ha compartido un mensaje en el que narra tanto lo que sucedió dicho día como de las amenazas de muerte que recibió posteriormente.

"Nunca olvidaré esa tarde. Me persigue día y noche. En ese momento todo se puso patas arriba, tanto mi vida personal como profesional. Mi vida como mujer y como futbolista", cuenta.

Y sigue: "Su objetivo era simple. Usar la violencia extrema para quitarme mi herramienta de trabajo y romperme las piernas. Para acabar con mi vida. Para poner fin a mi carrera".

"Creí que iba a morir ese día. Dos encapuchados me obligaron a bajar del vehículo y me golpearon con una barra de hierro, apuntando a la parte inferior de mi cuerpo", dice Hamraoui, que en estos momentos no puede ejercer su profesión.

Tras esa agresión comenzó a recibir amenazas: "Me insultaron injustamente en el campo. Me acosaron en redes sociales. Y me amenazaron de muerte".

"Intenté aferrarme a mi pasión con todas mis fuerzas y seguir siendo profesional. Es sin duda uno de los periodos más difíciles de mi vida como mujer y deportista de alto nivel", afirma.

Hamraoui, para terminar, expresa un deseo: "Que mi nombre se asocie a las páginas deportivas, y no a las jurídicas".