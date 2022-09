Benjamin Pavard, jugador francés del Bayern de Múnich, ha reconocido en 'L'Equipe' que durante el COVID lo pasó muy, muy mal. El laterl galo, uno de los nombres más importantes de su selección en estos años, era un 'recién llegado' a Alemania y todo fue muy duro para él.

"A nivel personal no fue nada fácil estar solo en un país que no es el mío. Lejos de mi familia, de mis amigos...", afirma.

Y sigue: "Algo no estaba bien en mi vida, pero me hizo crecer y salí adelante".

"Pocos saben por lo que pasé. Que te ganes bien la vida no significa que seas feliz", reconoce.

Pavard evita además estar muy pendiente de las críticas: "Para mejorar escucho a mi gente y a los entrenadores. No a los periodistas".

"Siempre están ahí. No he leído nada. Me calmé y pensé mucho", cuenta el francés.

En ese sentido, habla sobre la comparativa que se le hizo con Achraf y Arnold: "Soy más defensivo que ellos. Tengo menos en el punto de vista ofensivo. Son muy buenos".