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Gol anulado en la primera mitad

Polémica en el España - Austria: el árbitro anula el gol de Cucurella por falta al portero

El colegiado no dio por válido el gol de Cucurella porque Pau Cubarsí había molestado al portero, Schlafer, en un saque de esquina.

Gol anulado a Cucurella Gol anulado a CucurellaGetty

Marc Cucurella no pudo celebrar su primer gol con España en este Mundial. El colegiado anuló su gol al conceder falta sobre el portero austriaco, Schlafer, en una acción muy polémica en la primera parte.

Fue Lamine Yamal el encargado de lanzar el saque de esquina y Pau Cubarsí saltó junto al portero. El árbitro no dudó en ningún momento: señaló la falta al instante.

Pero no fue esa la única ocasión de España en el primer acto contra la selección de Austria. Schlager evitó en primera instancia el gol de Mikel Oyarzabal con un paradón a un disparo cruzado.

Pero a la segunda no le pudo parar. Cucurella la puso al punto de penalti y el delantero de la Real Sociedad remató a la red.

Se ponía por delante el cuadro de Luis de la Fuente tras una primera parte muy seria, con ocasiones y sobre todo mucho dominio.

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