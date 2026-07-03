El precioso homenaje de Cristiano a Diogo Jota tras la victoria de Portugal contra Croacia

La selección de Portugal se clasifica para los octavos de final del Mundial y jugará contra España este lunes.

Portugal superó a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial y se la jugará contra España el próximo lunes. Un final de partido agónico, con mucha polémica y con un homenaje final precioso de Cristiano Ronaldo al fallecido Diogo Jota.

El delantero portugués, en la celebración con los aficionados, se puso la camiseta de Diogo con el 21 a la espalda el día en el que se cumplía un año de su terrible fallecimiento en un accidente de tráfico.

"Sabíamos lo que significa esta fecha para nosotros. Lo sabíamos. Ganamos por Diogo, por nosotros, por Portugal", dijo Cristiano al finalizar.

Roberto Martínez también se acordó de Diogo en rueda de prensa: "Tenemos una responsabilidad por Diogo de seguir demostrando los valores que representamos, él es nuestra luz en este Mundial".

Remontada con polémica

Portugal remontó el encuentro en el tramo final. Primero Cristiano igualó de penalti y en el descuento Gonçalo Ramos cabeceó para meter al cuadro de Roberto Martínez en los octavos de final.

Pero la gran polémica llegó después. En el minuto 113. Un gol agónico de Croacia fue anulado por un fuera de juego nada claro. No valía el tanto. Por lo que Croacia era la eliminada.

Luka Modric se despide así, de forma muy cruel, de los mundiales. Una auténtica leyenda.

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