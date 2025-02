Cristiano Ronaldo habla sobre su retirada con Edu Aguirre: "No lo pienso... pero sé que está cerca"

Cristiano Ronaldo está, quizá, en la recta final de su carrera. Quizá, porque el luso está hecho de otra pasta. Porque, a pesar de estar cerca de los 40 años, sigue en plena forma. Goleando. Ganando. Disfrutando del fútbol en el Al Nassr. Pero sabe que se acerca el desenlace...

"No me lo imagino. Va a ser difícil, pero me estoy preparando. Llevo preparando mi futuro desde los 27 años. Con varias empresas. Cosas que me pueden motivar. Que me aportan algo. Que pueda ayudar a la sociedad y a los jóvenes", cuenta Cristiano.

Y es que ya va sabiendo que el final está próximo: "No lo pienso, pero sé que está cerca. Lo que te puede dejar tranquilo y aceptarlo mejor es prolongar lo máximo, porque cuando lo dejas ya no hay nada más. Di lo máximo. Estoy orgulloso. Esto ya es un regalo. Antes lo normal era estar hasta los 33 o hasta los 34. Los 40, los 41, los 42... es mucha edad".