Leo Messi anuncia que se retira de la selección argentina

El argentino ha publicado una carta que escribió dos días después de perder la final del Mundial contra España.

En la tarde de este lunes Leo Messi ha informado a través de sus redes sociales que la final del Mundial frente a España fue su último partido con la selección argentina.

Lo ha hecho publicando una carta que escribió el 21 de julio, es decir, dos días después de caer ante la Selección en la final del Mundial disputado en Nueva York.

En el texto que acompaña a la imagen apunta que la muerte de su padre, que falleció el pasado 8 de agosto, le ha "convencido" de dar este paso.

Messi, tras 20 años defendiendo la elástica de la albiceleste, se va con un palmarés envidiable: el Mundial de Catar (2021), dos Copas América (2021 y 2024), un oro olímpico (2008) y una Finalíssima (2023).

Comunicado íntegro

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.