El Barça se clasificó para la siguiente ronda de la Copa del Rey sufriendo contra el Barbastro, un equipo de Segunda RFEF. Y Jorge D'Alessandro explotó en 'El Chiringuito' por su juego, señalando directamente a Xavi Hernández.

"No juega a nada. No tiene ninguna propuesta. Esto es gravísimo. Es un problema de dirección. Al entrenador le queda grande el equipo", dice el argentino.

Considera que el problema no es la plantilla: "Tiene una plantilla excepcional, con dos jugadores por puesto. Tiene una plantilla a la altura del Real Madrid. Y este equipo no va ni para atrás. Urge un cambio urgente.

Cristina Cubero, por su parte, contó que tanto en el club como en el vestuario piensan que el hermano de Xavi, Óscar Hernández, no tiene nivel para ser segundo entrenador del Barcelona: "En el Barça piensan que el hermano de Xavi no tiene nivel. El vestuario y el club piensan esto".

"Piensan que no puede aportarle nada a Xavi. Históricamente los segundos entrenadores han tenido mucho peso. Ahora Xavi está solo. Cuando no sabe cómo solucionar los temas no hay nadie que le ayude", detalla.