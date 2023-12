La decisión de Jon Rahm de firmar por la LIV de golf ha llegado a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. El entrenador transalpino del Real Madrid, cuestionado por el 'sí' del golfista de Barrika, ha mostrado su lado más bromista.

Ha logrado que suenen unas buenas risas en la sala de los medios de la entidad madridista. Y es que el italiano, ante el mareante ofertón que ha convencido a Rahm, ha sido irónico.

"¿Que si me iría a Arabia Saudí por 500 millones? No cojo ni el vuelo, me voy andando", afirmó 'Carletto'.

Luego, claro está, matizó por si había alguna que otra duda: "Es una broma".

Sí, lo es, pero ojo a su aviso: "El mundo está cambiando, y cambiará. No soy experto en golf, pero Rahm me parece el mejor de todos".

El de Barrika, con los 500 millones de euros que ha aceptado del LIV, ha firmado el mayor contrato de toda la historia del deporte.

En ese sentido, esa cantidad que se va a embolsar el vasco es básicamente la misma que ha repartido el PGA Tour... en todo 2023.