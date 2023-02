El culebrón Enzo Fernández llegó a su fin en el último día del mercado de invierno. Tras un intento fallido en verano, a última hora el Chelsea se hizo con los servicios del argentino, previo pago de 121 millones de euros al Benfica.

Pese a la enorme cantidad de dinero ingresada, el club portugués no ha ocultado el tremendo enfado que tienen con el centrocampista, en palabras reproducidas por Rui Costa, director deportivo del Benfica, en el medio oficial del equipo.

"Enzo Fernández no quería quedarse en el Benfica. No nos dio ninguna oportunidad. Hice todo lo que pude. Me siento triste, pero no lloraré por un jugador que no se quiso quedar", comentó.

Además, Rui Costa desveló que el Chelsea aceptó que el jugador llegase el próximo verano, pero el argentino se negó a continuar en Portugal: "Le propuse al Chelsea venderlo en verano por un precio más bajo y que se quedar para pelear la Champions League, pero el jugador no mostró ningún interés en seguir aquí. Desde que llegó el Chelsea, fue imposible hacerle cambiar de opinión".

"Hicimos de todo para que Enzo no saliera, pero nunca quiso quedarse. Solucionamos (con el Chelsea) que se quedara hasta final de temporada sin perder dinero, peo no aceptó. Ya ahí, él no podía entrar más al vestuario. No podía jugar más con el Benfica", añadió.

"Como aficionado, ya no quería a este jugador. Como directivo, creí que tampoco era la solución. No es cuestión de golpearse el pecho cuando importa. Ahí tomé la decisión de vender", concluyó Rui Costa.