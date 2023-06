Tras su visita a Catar la pasada semana, Joan Laporta trajo consigo una jugosa propuesta que versa en ceder el nombre del FC Barcelona a un equipo del país.

Según 'Catalunya Radio', este 'alquiler' podría suponer unos ingresos de hasta 100 millones anuales, aunque no sería tan sencillo como poner la mano y cobrar.

Antes se deberían aprobar aspectos tales como la legalidad o la opinión de los socios, que dentro de poco se podrían a enfrentar a otro referéndum para dar luz verde o no a un "modelo mixto de propiedad" para el club.

Los antecedentes de Laporta con Catar

En 2010, con el mítico equipo del 'sextete' de Pep Guardiola, Joan Laporta tenía sobre la mesa la opción de quitar el patrocinio de UNICEF para introducir el de Qatar Foundation, y fue tajante al respecto.

"Los socios deben escoger entre corrupción, Qatar y mentiras o UNICEF y los que estamos limpios", señaló entonces.

Ya en 2014, con Qatar Foundation en la camiseta azulgrana y Josep María Bartomeu en el palco, Laporta aseguró que el club se había vendido "por un plato de lentejas".

"Dejamos el mejor Barça de su historia. El más catalanista, universal y solidario. Yo soy de UNICEF. En cuanto a imagen, tenía un mensaje, una causa. Ahora han vendido la camiseta del Barça por un plato de lentejas", explicó.

Laporta se defiende

En la mañana de este viernes, el dirigente culé ha hablado en 'TV·' y se ha referido directamente a su pasado con Catar y a lo que supuso la unión con el Barça.

"Cuando se puso Catar me pareció un gran error, porque las esencias hay que respetarlas y no pertenece a nuestra esencia. Y así fue. No fue bien, porque nos llevó a que los propios qataríes nos ficharan a Neymar por 220 millones de euros. Hizo que aquí se reaccione mal al administrar ese dinero", ha señalado.