Jugadoras, cuerpo técnico, familiares, aficionados... Todos tenían ganas de festejar el triunfo de la Selección Española de Fútbol Femenino después de la resaca con algunos sinsabores que siguió a los momentos de más gloria de las chicas que lograron el primer Mundial femenino de la historia de España.

En las calles de la capital se desató la euforia desde las primeras horas de la tarde, y más de 20.000 personas se reunieron en Madrid Río para ver de cerca a las futbolistas desde el Puente del Rey.

Michenlo, Camela o Juan Magán se encargaron de animar la fiesta... no importaba el calor, daba igual que la llegada de las chicas sufriera retrasos. Todo valía la pena por ver a las campeonas del mundo.

Como se esperaba, Jenni Hermoso era de las más eufóricas, y desde que el grupo llegó a Madrid sobre las 21:15 horas, todo el mundo quiso hacerse eco de la imagen en la que la capitana Ivana Andrés, bajaba del avión con la Copa del Mundo en sus brazos.

🛬 ¡¡YA ESTÁN AQUIIIIÍ!! ⭐️ Las #CampeonasDelMundo ya han aterrizado en el aeropuerto de Madrid y se dirigen a la fiesta que todos estáis esperando. 📺 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 en @La1_tve, https://t.co/UQe8cIw34t y @TwitchES. ℹ️ https://t.co/2ICN6QvB7C#JugarLucharYGanarpic.twitter.com/OXVthlXdxk — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 21, 2023

Después del aeropuerto, la selección puso rumbo a las calles del centro de Madrid, y con un recorrido triunfal en el autobús descapotable, poco a poco se fue viendo el espíritu festivo que había en Madrid Río.

En la llegada hubo muchos momentos icónicos. Sin lugar a dudas, el momento más emotivo de la noche llegó cuando la heroína, Olga Carmona agarró el micrófono y dio un discurso en honor a su padre fallecido el pasado viernes. La sevillana aguantó las lágrimas y su mensaje llegó a todo el mundo.

Las niñas por fin pudieron gritar y soñar como nunca antes lo habían hecho, y la explosión de felicidad en los presentes era tal que por momentos nos recordaba al 2010.

De hecho, Misa Rodríguez nos hizo revivir el clásico cántico de "¡Camarero! Ponme una de champiñones!". Después, la portera Canaria también rindió tributo a Tenerife.

La fiesta continuó hasta la 1 de la madrugada , cuando sonó el 'We are the Champions' de Queen... o mejor dicho, iba a terminar ahí, pero las campeonas del mundo querían más fiesta y se alargó hasta la 01:15 h.