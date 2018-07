Aspas se defiende de la acusación racista de Lerma: "Yo no le llamé lo que él me atribuye"

El delantero del RC Celta de Vigo Iago Aspas se defendió de las acusaciones del jugador colombiano del Levante UD Jefferson Lerma, que aseguró que le llamó "negro de mierda" durante el partido que los vigueses ganaron en el Ciutat de València (0-1), y señaló que los comentarios racistas que le "atribuye" no son ciertos y que las cosas dichas "en el campo" se quedan "en el campo".

"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", explicó Aspas en unas declaraciones que recoge la web oficial de la entidad gallega. Por su parte, el conjunto vigués no dudó en publicar también un comunicado oficial en su página web, afirmando que desde el club se defiende el "respeto entre rivales" y que los integrantes de cada una de las plantillas ponen estos "valores" en práctica "día a día".

"El RC Celta desea remarcar su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo, valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del benjamín a la primera plantilla", comunicó el Celta en su página oficial.