Arturo Vidal ha pasado revista en Youtube a la actualidad del Barça. El club culé, cuyo último partido acabó con derrota por 2-8 ante el Bayern de Múnich en Champions League, está en una situación más que delicada con todo el asunto de Lionel Messi.

Y el chileno ha echado algo más de leña al fuego al cuestionar los valores azulgranas: "Hay que cambiar el ADN del club. El fútbol ahora es fuerza y velocidad".

Además, tuvo unas palabras para los jóvenes talentos de la Masía: "Un equipo, que creo que es el mejor del mundo, no puede tener tan solo a 13 profesionales y que los demás sean menores y juveniles. No porque no se merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que competir por quién es mejor y quién tiene que jugar".

Vidal, además, se elogia a sí mismo: "Como yo no hay nadie. Es lo que indican los números en estos últimos 13 años. A todo equipo al que fui lo mejoré. Pero estoy dispuesto a lo que decida el equipo. Ya hablé con Koeman de todo".

"¿Que si me ha llamado Pirlo para irme a la Juventus? Si lo hace estaré feliz. Le tengo mucho cariño a ese equipo", afirmó.

Arturo Vidal habló también del 2-8 ante el Bayern: "El equipo no estaba bien desde hacía tiempo, aunque uno quisiera ocultar cosas. Antes del partido tenía fe. Fue muy doloroso".

"Se han hecho muchas cosas que no son propias de un equipo de primer nivel. Al final te pasan la cuenta cuando te enfrentas a un equipo ordenado y con mentalidad ganadora. Nosotros estábamos débiles tanto de cabeza como de energía", cuenta Vidal.

