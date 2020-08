Lionel Messi y Pep Guardiola podrían verse las caras en las próximas horas. El entrenador del Manchester City está en Barcelona y, tras el burofax del argentino, podrían reunirse en la Ciudad Condal.

Tal y como confirmaron tanto Cristóbal Soria como Quim Domènech en 'El Chiringuito', Messi y Guardiola ya han hablado ante una posible llegada del 10 al City que dirige Pep.

"Quiero ganar los dos próximos Balones de Oro y solo puedo hacerlo contigo", desveló Soria sobre la conversación entre el argentino y el catalán.

Guardiola no ha ocultado nunca su admiración por Messi: "No he visto nunca a un jugador como él. Es una satisfacción verlo jugar".

El futuro de Messi parece estar muy lejos del Camp Nou, salvo giro inesperadísimo de los acontecimientos. El argentino, que ya sabe que si quiere tiene en su mano la dimisión de Bartomeu, medita ahora cómo y cuándo comunicar su marcha del Barça, el equipo de su vida.

En Mánchester, mientras tanto, ya hacen cábalas sobre dónde podría residir el crack argentino.

Su decisión podría ser vivir en unas lujosas torres en el centro de la ciudad, donde tendría como vecino a su amigo y posible futuro compañero el Kun Agüero.

