Quedan menos de 48 horas para la gran final de la Copa Libertadores y cada vez son más los aficionados argentinos que están llegando a Rio de Janeiro. Por ello, la ciudad carioca se está tiñendo poco a poco de azul y, por ello, ya están surgiendo los primeros problemas.

Y es que un grupo de ultras de Fluminense han emboscado a cientos de aficionados argentinos en la playa. Es por ello por lo que el partido ha sido declarado de alto riesgo y se espera que puedan producirse aún más incidentes.

Bad scenes in Rio de Janeiro, Boca Juniors fans were having a fun time with their families at the beach in fre zone and then out of nowhere Fluminense fans ambushed and attacked them.

