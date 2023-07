1.816 días, 101 etapas y cinco ediciones del Tour de Francia han tenido que pasar para volver a celebrar una victoria española en el Tour de Francia. Y quizás llegó cuando menos se esperaba.

Pello Bilbao se impuso en la décima etapa de la 'Grande Boucle' con final en Molins. El inicio de la etapa fue alocado, con Vingegaard y Pogacar intentando colarse en la fuga y favoritos como David Gaudu o Romain Bardet descolgándose desde el principio.

Tardaron la mitad de la etapa, pero logró formarse una fuga en la que se encontraba Pello Bilbao, además de Antonio Pedrero. El ciclista del Bahrein-Victorious anduvo listo en la persecución y se escapó con Zimmerman en los kilómetros finales.

Ahí, con toda la sangre fría del mundo, esperó hasta los 400 metros finales y que el peso del sprint lo llevase el alemán, con la presión de un grupo perseguidor a escasos metros. Entonces arrancó y ninguno le pudo cazar. Primera victoria del vasco en el Tour y se coloca quinto en la general a 4 minutos y 34 segundos de Vingegaard.

"Teníamos una motivación especial para ganar, no iba a parar. Y aquí ha llegado. Me costó controlar la situación y al final fue un día a tope. Solo pensaba en ganar esta etapa, me da igual la general", explicó tras la victoria".