Mario Cipollini fue en su momento uno de los ciclistas más importantes de toda su generación. Con varios éxitos a sus espaldas, su presente ha dejado atrás su glorioso pasado para ser todo polémica. Sabrina Landucci, su exmujer, le denunció por malos tratos y ahora han salido a la luz las palabras que ha dicho al juez.

"Me apuntó con una pistola cargada en la cabeza, y no era la primera vez. En otra ocasión me persiguió con un arma", afirmó en declaraciones que recoge 'Corriere della Sera'.

La publicación italiana añade más detalles de su testimonio. "Estábamos en Monte San Quirico, en nuestra casa. Allí tuvimos nuestra enésima discusión. Él había llegado a casa al amanecer y sospechaba de una infidelidad. Se lo comenté, me golpeó y me arrastró por toda la habitación", afirma Landucci.

Mario Cipollini está considerado como uno de los mejores esprinters de todos los tiempos. Con casi 200 victorias a sus espaldas, se retiró en 2005 y se divorció de su mujer en 2016.

