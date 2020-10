"Me emociona su pasión". Son las palabras de Óscar Pereiro al presenciar el reto de Jesús Guevara, periodista de 'El Chiringuito'.

El reto consistía en escalar los 8.848 metros de desnivel, es decir, el desnivel del Everest. Y para conseguirlo subió en 17 ocasiones el puerto de Navacerrada. Una hazaña increíble.

Arrancó a las 6 de la mañana y finalizó más allá de las 10 de noche. "Proponerse hacer esto es de alguien que le gusta mucho la bici", afirma Óscar Pereiro en 'El Chiringuito'

"El sufrimiento que puedes pasar ahí no me lo puedo ni imaginar. Esto no me lo plantearía ni loco. Me flipa la pasión con la que vive este deporte", señala.

Guevara completó el reto, con mucho sufrimiento, y se mostró muy orgulloso de haberlo hecho. La bicicleta es su gran pasión. Y lo demostró escalando hasta 17 veces el puerto de Navacerrada.