NO QUIEREN LUCRARSE

El ex jugador de los Lakers se había convertido en algo más que un patrocinado por la marca, ayudaba y colaboraba activamente con el equipo para crear las nuevas zapatillas. Nike no ha querido lucrarse con el fallecimiento de 'La Mamba' y para que no se produzca una reventa de sus productos los ha retirado a la espera de decidir una nueva estrategia.

