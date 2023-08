El foco del baloncesto americano ha vuelto a señalar la figura de James Harden. El base estadounidense hizo unas declaraciones hace una semana en las que no dejaba en buen lugar al presidente de su equipo, Daryl Morey.

La NBA ha decidido penalizar a Harden por estas palabras imponiéndole una multa de 100.000 dólares. El suceso se produjo en un evento de la marca 'Adidas' en el que el ex de los Houston Rockets no se mordió la lengua para confesar su descontento con el dirigente de los Philadelphia 76ers.

"Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte de nuevo de una organización de la que él es parte. Permítanme decirlo nuevamente: Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte nuevamente de una organización de la que él forme parte", añadió.

La complicada situación viene dada del deseo de Harden de abandonar Philadelphia este verano. Por su parte, Morey no tiene intención de traspasarlo y asegura que no lo harán a no ser que el club salga beneficiado en el acuerdo.

A mes y medio de que empiece la temporada regular, una de las mayores estrellas de la NBA busca equipo. De momento no hay principios de acuerdo con ninguna otra entidad de la liga pero está claro que el futuro de James Harden dará que hablar.