'The Last Dance' está dando mucho de que hablar. El documental sobre la vida de Michael Jordan no está pasando ni mucho menos desapercibido, tanto por lo que en él se ve como por las reacciones que está generando tanto en compañeros como en rivales de 'Air'.

En las imágenes, no hay ninguna en la que Jordan salga en su propia casa. La razón por la que Michael se negó a que se grabase su domicilio la ha desvelado su director, Jasson Hehir, en declaraciones a la revista 'Insider'.

"Hay ciertas cosas, aspectos de su vida, que Jordan quiere mantener en privado. Nunca lo presioné y respeté su decisión", comenta Hehir.

Además, dice que estuvo buscando en qué casa podría parecer que vivía Jordan: "Sabía cómo era su domicilio, así que busqué sitios en los que pareciese que él podría vivir. Se trataba de un rico que tenía ciertos gustos".

Hehir admite que no tuvo problema alguno en encontrar casa para Jordan en el documental: "Es sorprendente lo rápido que te abren la puerta cuando les preguntas si podemos entrevistar a Michael Jordan en su hogar".

Lo cierto es que 'The Last Dance' está causando mucho revuelo. Por no pocos temas además, y ha generado multitud de reacciones diferentes por su contenido.