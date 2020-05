Michael Jordan ha vuelto a la actualidad con más fuerza que nunca gracias al documental de 'The Last Dance'. El legendario jugador de la NBA y actual propietario de los Hornets rechazó un total de 100 millones de dólares por, atención, un acto promocional de un par de horas como máximo.

Claro está, que con todo el dinero que tiene puede permitirse rechazar cosas que otros no rechazaríamos, posiblemente, jamás. Esto ha salido a la luz gracias a David Falk, agente de Jordan, que ha confirmado cómo se produjo la negativa del 23 a esta oferta.

"Le puse 100 millones de dólares en la mesa. Lo único que tenía que hacer, además de dar su nombre y decir que le gustaba dicha marca, era aparecer en un acto promocional durante una o dos horas. Dijo que 'no", afirma.

Falk reconoce que Michael Jordan no hace lo que hace, o deja de hacerlo, por un tema económico: "Le admiro. Es muy selectivo. Hace lo que le apetece y no hace las cosas que no quiere. Ha tenido tanto éxito que lo puede hacer".

Michael Jordan se ha llevado algún que otro zasca, tanto de un excompañero en los Bulls como de un Isiah Thomas, mito de los Pistons, que sigue teniendo ciertas rencillas con el 23 por todos los duelos jugados ante los Bulls.