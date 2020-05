El documental 'The Last Dance', que trata la última temporada de los Chicago Bulls de Michael Jordan, ha mostrado en su último capítulo la temporada en la que la opinión pública condenó el afán por el juego del 23.

Él aseguró que no era un problema, sino un hobbie. Y tuvo que hacerlo en una aparición pública totalmente inesperada. Tal y como se desvela en el documental, justo antes de un partido se puso en contacto con un periodista para hacer la entrevista.

Este periodista también aparece en 'The last dance' y habla de las llamativas gafas de sol que portaba Jordan a pesar de la oscuridad del lugar. "Le dije que se las quitara, que quedaba muy raro", relata entre risas.

Pero Jordan no lo hizo. Y apareció en aquella surrealista entrevista con esas gafas de sol. "Juego al golf con gente todo el rato. Si quieren apostar, apostamos. Me he dado cuenta después del carácter de algunos con los que he jugado y he aprendido la lección", aseguró entonces.

Y es que el seis veces ganador de la NBA tenía deudas de juego. Richard Esquinas publicó un libro ese año en el que hablaba de las feroces apuestas de Jordan. Le debía más de un millón de dólares.

"¿El acto de apostar en sí? Yo no he hecho nada malo, siempre he dicho exactamente lo que estaba pasando. Lo que sí tengo es el problema de ser demasiado competitivo, pero no apuesto en partidos y sólo lo hago por mí", explica el legendario jugador de baloncesto.

Otro de los episodios más comentados de Jordan con el juego ocurrió en mitad de las finales de Conferencia de 1993. Se encontraba en Nueva York y acudió con su padre a Atlantic City a varios casinos. "No hicimos nada malo, volví en hora", se defendió entonces. Aquella situación fue muy criticada por la prensa de Chicago.