'The Last Dance' no está gustando a todos. El documental sobre Michael Jordan y esos enormes Bulls, que está teniendo gran éxito desde su lanzamiento en una plataforma de vídeo en 'streaming', ha encontrado un detractor en un excompañero del 23 en el equipo de Chicago: Toni Kukoc.

El croata, en una entrevista con la NBC, no está conforme con la visión que se está dando con los episodios: "Espero más. Espero que los próximos capítulos sean más brillantes y que se entren en la parte triunfal".

"El documental, lo importante de él, es que se centre en los éxitos que se lograron, y no en ver quién era culpable de qué o en buscar respuestas de por qué no se ganaron ocho o diez anillos. No había disgustos por ello. La gente estaba feliz.

Tampoco entiende tanta crítica a Jerry Krause, mánager del equipo: "Ganó seis anillos. Dime cinco personas que hayan logrado lo mismo en cualquier deporte".

El croata, que fue seleccionado en el Draft de 1990 precisamente por Krause, estuvo en el equipo hasta el año 2000. Por lo que se ve, no le gusta 'The Last Dance'... al menos de momento.