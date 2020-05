Will Perdue, excompañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ha hablado sobre el legendario 23 en palabras que recoge CBS Sports. En dichas declaraciones, ha admitido que Jordan le pegaba.

"Sí, me pegó. Y no solo a mí. Fue una pelea pero no la única. Hubo muchas. Así éramos nosotros de competitivos. Como involucró a Jordan y se filtró todo se mediatizó, pero lo curioso fue que después de pegarnos, nos separamos, nos reagrupamos y seguimos como si nada", dice Perdue.

No fue la única que tuvo Jordan. Bill Wennington, reserva de los Bulls, también habla sobre cómo de competitivo era Michael.

"Me pedía que le defendiera duro, pero se tomó eso como una ofensa y me retó con insultos y agresiones físicas. Me saltó por encima en una ocasión y me dijo 'tapona eso', entre otras palabras, comentó.

Sin duda, Michael Jordan está en el ojo del huracán después del documental de 'The Last Dance'. 'Air' ya comentó en su día que muchos le iban a considerar una persona horrible, y ya se han recibido algunas quejas.

Sobre todo por cuando habló del tema de la cocaína, además de otros trapos sucios que, aunque ya se intuían es ahora cuando están saliendo a la luz.