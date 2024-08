Complicada situación la de Jayson Tatum en los Juegos Olímpicos de París. El jugador de los Celtics, que llegaba con la vitola de titular tras un excelso año que completó con el anillo con Boston, está jugando más bien poco en el 'Team USA' de Steve Kerr.

Ante Serbia, y cuando más anotación necesitaba Estados Unidos, no jugó ni un solo minuto. Es, junto a Haliburton, el jugador que menos ha jugado en París 2024 en el combinado estadounidense.

Eso ha hecho que muchos se pregunten si a Tatum le pasa algo. Si está lesionado. Si tiene algún problema físico. Su madre, en redes sociales, ha respondido... y está algo cabreada con la situación.

"¿Que si está lesionado? No, no lo está. Pero por favor, si se descubre qué está pasando decídmelo. Esto es inaceptable, y no tiene sentido", expresó.

Duras palabras las de la madre de Tatum justo el día en el que Estados Unidos se juega un oro olímpico ante Francia, anfitriona de los Juegos, en la final soñada por París 2024.