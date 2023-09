El baloncesto ha sido víctima de un nuevo episodio de violencia. En pleno partido entre el CB Chantada y el AD Bosco de la Copa Galicia, uno de los jugadores ha asestado un duro golpe a uno de sus rivales en el cuello.

La acción se ha hecho viral debido a la peligrosidad de la zona en la que se produce la agresión. El CB Chantanda ha denunciado en sus redes sociales el suceso acontecido sobre la víctima del golpe, el capitán del equipo, Cristian Iglesias.

"Sin ánimo de generar polémica pero sí dejar claro el baloncesto no es esto. Dejamos este vídeo. Estos actos no deberían tener cabida en el deporte en general ni en el baloncesto en particular", ha confirmado el equipo orensano.

Después de que el CB Chantanda denunciara de manera pública la agresión, el AD Bosco ha querido pedir disculpas a través de un comunicado oficial y se ha mostrado en total desacuerdo con la actitud del jugador culpable del golpe.

"Desde la Asociación Deportiva Bosco recriminamos la actitud de nuestro jugador David Guerra Trujillo en el partido de Copa Galicia que enfrentó a nuestro equipo contra el CB Chantada. El club tomará las medidas pertinentes para que esta acción no se vuelva a repetir (...). Por último, pedir disculpas al jugador Christian Iglesias esperando que el percance no le haya supuesto un gran perjuicio físico", ha publicado el club gallego.