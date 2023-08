Escándalo en el baloncesto por el intento de soborno que intentó hacer el UNICS Kazán al equipo arbitral de la final de la Eurocup en la final de 2021 que disputaron ante el Mónaco. El conjunto del Principado ganó ambos partidos, (89-87) y (83-86).

Mykola Ambrosov, uno de los colegiados de aquella final disputada a ida y vuelta, ha sembrado las dudas sobre la limpieza de la competición en unas declaraciones en 'Basket News'.

"Lo que voy a contar seguramente sorprenda a mucha gente. Pero así fue como sucedió", dijo en primer lugar. "Tres días antes del segundo partido de la final me llamó Boris Ryzhik, y me dijo que Unics, que tenía un entrenador y un asistente griegos, estaba en la final", explicó.

Hay que destacar que Boris Ryzhik es un reconocido árbitro en Ucrania que cuenta con mucha experiencia en partidos de gran repercusión del baloncesto continental. "Me dijo que Ilias Koromilas le había hecho una proposición para intentar llegar a un acuerdo conmigo", desveló.

"Si estaba de acuerdo, Koromilas negociaría conmigo directamente para que Unics ganara el partido", añadió.

"No hice nada entonces. Aunque Ryzhik me dijo que me lo pensara durante 24 horas. Si cambiaba de idea y seguía el plan, me prometieron 10.000 euros. Incluso me dio un busca para contactar después del partido", comentó.

Por todo ello, la Euroliga como órgano superior a la Eurocup, ha emitido un comunicado explicando lo ocurrido. Han abierto una investigación para encontrar responsables.

Comunicado de la Euroliga

"La Euroliga abrirá una investigación interna para esclarecer el contenido de las declaraciones del árbitro ucraniano Mykola Ambrosov. Una vez finalizada, la Euroliga de Baloncesto hará público su resultado, y si se encuentran pruebas, aplicará todas las medidas o sanciones necesarias", destacan.

Además, tienen en cuenta "los valores morales y éticos, la honestidad, el honor, la responsabilidad y la honradez" de los árbitros, aunque han quedado en el entredicho por las declaraciones de Mykola Ambrosov".