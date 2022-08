'Despechá', de Rosalía, ya suena en todas partes: fiestas, festivales, redes sociales... a un mes para acabar el verano, podemos decir que ya ostenta el título de la canción de la temporada. No solo eso, fue el mayor debut en streaming de una canción en español en solitario de una artista femenina en la historia de Spotify.

Pero esta canción no es la versión original del tema. El cantante Omega ha desvelado en su cuenta de Instagram que grabó un dúo junto a Rosalía y justo dos días después de salir al mercado se descartó. Una decisión que nada tiene que ver con la catalana: "Son cosas que no vienen de la artista, para que ustedes no vayan a culparla".

"A veces solo ven las cosas como un negocio, pero de todas formas, entiendo que esa canción es un palo con y sin mí", cuenta el artista reconociendo que la canción es un éxito. Además, asegura que lo que más le ha molestado ha sido la falta de explicaciones y el "poco respeto" con el que considera que le han tratado.