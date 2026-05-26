UTECA demandará a RTVE por competencia desleal por la comercialización publicitaria sin límites del Mundial de EEUU

Los detalles La asociación de televisiones en abierto entiende que la comercialización de spots de patrocinadores no oficiales del evento deportivo es una acción comercial contraria a la ley de financiación de RTVE de 2009, que estableció la retirada de la publicidad de la cadena pública.

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) presentará próximamente una demanda mercantil contra RTVE por la comercialización de spots de patrocinadores no oficiales del Mundial de Fútbol 2026 a todo tipo de anunciantes, por entender que es una acción comercial contraria a la ley de financiación de RTVE de 2009, que estableció la retirada de la publicidad de la cadena pública.

Asimismo, el auto que deniega las medidas cautelares solicitadas por UTECA para que RTVE cesara de forma inmediata, antes del comienzo del Mundial, en la venta de este tipo de publicidades, no prejuzga el fondo del asunto y obliga a esperar a la sentencia final para la reparación del daño económico ocasionado por esa práctica de RTVE, si finalmente resultara condenada. Así lo ha reconocido el juez, al señalar como "advertencia previa" que las argumentaciones del auto "no pueden servir en modo alguno de razonamientos que prejuzguen el fondo del asunto".

De esta manera, el juicio ordinario podrá "incluso arrojar resultados valorativos diferentes". Además, es significativo que el auto subraye que "el espíritu de la Ley 8/2009 es claro, en cuanto a la financiación de RTVE: '...renunciar definitiva e inmediatamente a los ingresos publicitarios y pasar a un sistema único de financiación basado en ingresos públicos…'", reza la norma.

Sin embargo, las resoluciones emanadas de la CNMC, a pesar de que suponen "decisiones de un órgano administrativo" cuya interpretación "no tendría que coincidir con las de un órgano judicial", hacen que "el presupuesto de la apariencia de buen derecho se ve de tal modo difuminado, en la fase procesal en que nos encontramos, que no es posible la adopción de las medidas cautelares, plenamente anticipatorias que se han solicitado" en un caso que presenta "serias dudas de derecho".

Tal y como advertimos, recuerda UTECA en una nota remitida a los medios de comunicación, el paso definitivo es la presentación de la demanda mercantil contra RTVE por competencia desleal.

En este sentido, recuerdan que la determinación de UTECA es firme y seguirá defendiendo en los tribunales la correcta aplicación de la ley de 2009 que acordó la retirada de la publicidad de RTVE. Una norma que hizo a la televisión pública estar financiada por los Presupuestos Generales del Estado y por el 3% de los ingresos de las televisiones privadas, entre otros operadores.

Asimismo, destacan que UTECA viene advirtiendo que RTVE emite cada vez más publicidad contraviniendo el fondo y el espíritu de la ley de financiación de 2009, al tiempo que reitera su determinación a defender sus derechos en las instancias judiciales, teniendo en cuenta además que la publicidad es la única vía de financiación de las televisiones privadas.

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