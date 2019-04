'Tres anuncios en las afueras' triunfa en unos Globos de Oro de luto contra el acoso sexual en Hollywood

El negro, color elegido para mostrar la repulsa ante el acoso sexual en Hollywood y la solidaridad con las víctimas que durante décadas lo han sufrido en silencio, fue el verdadero protagonista de la 75ª edición de los Globos de Oro. Una ceremonia conducida por el presentador y cómico Seth Meyers en la que tres títulos protagonizados por mujeres, Lady Bird, la miniserie Big Little Lies y Tres anuncios en las afueras, vencedora de la noche con cuatro premios, fueron las triunfadoras.

La historia de una incansable madre coraje que busca justicia tras la violación y asesinato de su hija relatada por 'Tres anuncios en las afueras' se alzó con el Globo de Oro a la mejor película dramática. Categoría en la que competía con Dunkerque de Christopher Nolan, Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg, La forma del agua de Guillermo del Toro y Call Me by Your Name de Luca Guadagnino.

El filme dirigido por Martin McDonagh se llevó también los premios a mejor guión, mejor actor secundario, para Sam Rockwell y mejor actriz protagonista en un drama, para una enorme Frances McDormand. En su vehemente discurso de agradecimiento, la actriz dijo sentirse orgullosa de formar parte de una noche cambiará la estructura de poder en la industria cinematográfica.

Tres anuncios en las afueras le robó la gloria a la gran favorita, La forma del agua de Guillermo del Toro que sí se hizo con el Globo de Oro al mejor director. Categoría en la que el cineasta mexicano se impuso al resto de nominados, todos hombres este año, según se encargó de recordar acertadamente Natalie Portman al presentar el galardón.

En la categoría de mejor comedia o musical el premio fue para Lady Bird, que también se llevó el Globo de Oro a mejor actriz protagonista para Saoirse Ronan. El filme dirigido por la debutante Greta Gerwig se impuso a El gran showman de Michael Gracey, The Disaster Artist de James Franco, Yo, Tonya de Craig Gillespie y el filme de terror psicológico Déjame salir de Jordan Peele.

Gary Oldman fue premiado como mejor actor dramático por su encarnación de Winston Churchill en El instante más oscuro y James Franco hizo lo propio en la categoría de comedia o musical por su trabajo en The Disaster Artist como Tommy Wiseau, el pintoresco director y protagonista del filme de culto The Room que también subió al escenario a recoger el premio en uno de los momentos más singulares de la gala.

Otros ganadores de los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood Allison Janney, mejor actriz de reparto por Yo, Tonya; Alexander Desplant, premiado por la banda sonora de La forma del agua; el filme alemán En la sombra, de Fatih Akin, galardonado como mejor película de habla no inglesa; y Coco, lo último de Disney-Pixar que se llevó el Globo de Oro a la mejor película de animación.

El discurso más aplaudido de la noche lo protagonizó Oprah Winfrey cuando subió a recoger el premio Cecile B. Demille en reconocimiento a toda su carrera. "Hablar con la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Me siento inspirada y orgullosa por las mujeres que se han sentido fuertes como para compartir sus experiencias", proclamó la actriz, productora y periodista en un parlamento centrado en la denuncia contra el acoso sexual. "El momento ha llegado", sentenció.